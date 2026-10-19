Безкоштовні акції SpaceX для дітей: Маск розкрив масштабну ініціативу на 10 мільярдів

Ілон Маск заявив про намір подарувати по одній акції своєї космічної компанії кожній дитині в США. Програму планують запустити вже наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.
За словами мільярдера, роздача акцій SpaceX стане першим кроком у серії подібних ініціатив.
Компанія SpaceX є однією з найдорожчих приватних компаній світу, яка розвиває мережу супутникового інтернету Starlink, розробляє ракетні системи та космічні кораблі.
За оцінками аналітиків, якщо програма охопить усіх дітей у США, йтиметься про приблизно 72 мільйони осіб. З огляду на поточну вартість цінних паперів SpaceX, загальна вартість подарованих акцій може скласти близько 10,5 мільярда доларів.
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Наразі Маск не розкрив точних деталей того, як саме організують процес роздачі та які критерії відбору застосовуватимуть.
Цікаво, що ця заява перегукується з ініціативою адміністрації США під назвою Trump Accounts. У межах цієї програми дітям, народженим між 2025 та 2028 роками, відкривають інвестиційні рахунки із першим федеральним внеском у розмірі 1000 доларів.
Раніше президентка SpaceX Гвінн Шотвелл разом із чоловіком пообіцяли передати акції компанії для понад 2 мільйонів дітей. Проте сам Маск досі публічно не зобов'язувався віддавати власну частку.
Наразі невідомо, чи використовуватиме програма Маска вже існуючі державні інвестиційні рахунки, чи для цього створять окремий регуляторний механізм.