Маск прокачав Grok: бот отримав доступ до Midjourney, Claude і Suno

Ілон Маск оголосив про суттєве розширення можливостей автономного агента Grok Bot. Для досягнення максимальної ефективності робочих процесів система підключатиме провідні зовнішні ШІ-інструменти від сторонніх розробників.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на пост Маска в X .

Інтеграція сторонніх API та "мультимодельний" підхід

За словами мільярдера, надалі Grok Bot обиратиме найкращу модель бекенду залежно від специфіки поставленої задачі.

Серед залучених сервісів - мовна модель Claude Opus 5.5 від компанії Anthropic, генератор візуального контенту Midjourney, музичний сервіс Suno, а також інші спеціалізовані рішення.

Important note regarding Grok @Bot: Going forward, @SpaceX will use the best back end model for any given task, including Claude Opus 5.5, MidJourney, Suno and other leading APIs. Whatever is most likely to give you the best outcome. — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026

Глава xAI підкреслив, що гнучке перемикання між алгоритмами дозволить користувачам отримувати якісніші результати без необхідності переходити між різними платформами.

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Принцип роботи Grok Bot та можливості для користувачів

Grok Bot є персональним автономним агентом, який функціонує у цілодобовому режимі 24/7 на окремих хмарних комп’ютерах.

Інструмент здатен самостійно виконувати багатокрокові завдання - входити у робочі акаунти, взаємодіяти з корпоративними поштовими скриньками та супутніми сервісами без необхідності налаштування складних API.

Для навчання бота алгоритму достатньо лише один раз продемонструвати необхідну послідовність дій.

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Наразі інструмент доступний на десктопних платформах та пристроях з iOS для передплатників тарифу SuperGrok.

Користувачі можуть запускати декількох ботів одночасно для паралельної обробки напрямків продажів, маркетингу, бухгалтерії або тестування програмного коду.

Зазначимо, що концепт автономних агентів Grok Bot компанія xAI вперше презентувала у серпні.

Згодом, у вересні, розробники випустили спеціалізовану ШІ-модель Grok 4.7, орієнтовану на програмування та складні обчислювальні процеси, тривалість виконання яких може сягати кількох годин.

У певних бенчмарках ШІ-модель уже демонструє вищі показники, ніж Claude Fable 5.1.

Базовий тариф доступу через API становить від 2 доларів за мільйон вхідних токенів із можливістю подвоєння ціни при роботі із занадто довгим контекстом.