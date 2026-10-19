Бесплатные акции SpaceX для детей: Маск раскрыл масштабную инициативу на 10 миллиардов

Илон Маск заявил о намерении подарить по одной акции своей космической компании каждому ребенку в США. Программу планируют запустить уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

Масштаб обещания Маска

По словам миллиардера, раздача акций SpaceX станет первым шагом в серии подобных инициатив.

SpaceX является одной из самых дорогих частных компаний мира, которая развивает сеть спутникового интернета Starlink, разрабатывает ракетные системы и космические корабли.

По оценкам аналитиков, если программа охватит всех детей в США, речь пойдет о примерно 72 миллионах человек. Учитывая текущую стоимость ценных бумаг SpaceX, общая стоимость подаренных акций может составить около 10,5 миллиарда долларов.

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Как это может работать?

Пока Маск не раскрыл точных деталей того, как именно организуют процесс раздачи и какие критерии отбора будут применять.

Интересно, что это заявление перекликается с инициативой администрации США под названием Trump Accounts. В рамках этой программы детям, рожденным между 2025 и 2028 годами, открывают инвестиционные счета с первым федеральным взносом в размере 1000 долларов.

Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл вместе с мужем пообещали передать акции компании для более 2 миллионов детей. Однако сам Маск до сих пор публично не обязывался отдавать свою долю.

Пока неизвестно, будет ли программа Маска использовать существующие государственные инвестиционные счета, или для этого создадут отдельный регуляторный механизм.