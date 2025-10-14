ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Бесплатное жилье для переселенцев на год: как получить и кто может воспользоваться

Вторник 14 октября 2025 17:09
UA EN RU
Бесплатное жилье для переселенцев на год: как получить и кто может воспользоваться Фото: Маломобильных переселенцев на год обеспечат бесплатным жильем (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине стартовал экспериментальный проект по бесплатному проживанию для маломобильных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Как сообщили в ведомстве, услуга рассчитана на людей, которые после завершения длительного медсестринского ухода нуждаются в дополнительной помощи. Они смогут проживать в специально оборудованных помещениях до 12 месяцев - бесплатно, за счет государственного бюджета.

Что включает услуга

Услуга предусматривает:

  • обеспечение жильем со всеми удобствами;
  • возможность самостоятельно готовить пищу;
  • помощь в ведении домашнего хозяйства;
  • развитие социальных навыков;
  • поддержку в решении сложных жизненных ситуаций;
  • привлечение при необходимости специалистов или служб независимо от формы собственности.

Кто может предоставлять услугу

Проживание для маломобильных ВПЛ обеспечивают физические или юридические лица, которые:

  • внесены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг;
  • соответствуют критериям, определенным Кабмином;
  • имеют собственное или арендованное помещение для предоставления услуги.

В министерстве отмечают, что проект направлен не только на временное размещение, но и на восстановление самостоятельности и чувства безопасности людей, которые потеряли дом из-за войны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине запустили экспериментальный проект долговременного медсестринского ухода для переселенцев, которые потеряли дома из-за войны и нуждаются в постоянной медицинской и бытовой помощи. Услуги будут предоставляться бесплатно для ВПЛ, которые эвакуированы и нуждаются в уходе по заключению врача.

Мы также писали, что Кабмин продлил срок компенсаций работодателям, которые трудоустраивают переселенцев в прифронтовых регионах, - теперь выплаты будут длиться 6 месяцев вместо 3. Размер компенсации составляет 8 тысяч гривен за каждого трудоустроенного ВПЛ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье Внутренне перемещенные лица Жилье для переселенцев
Новости
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит