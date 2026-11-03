Безкоштовне відновлення паспорта для військових: як отримати допомогу

Чому виникла така потреба

Під час поїздок до військових частин і навчальних центрів представники Офісу виявляють військових, які залишилися без паспортів. Одні втратили документи в районі бойових дій, інші прийшли до навчальних центрів уже без них.

Без паспорта складно користуватися банківськими рахунками, перевипустити картку або відкрити новий рахунок. Через це військові можуть мати проблеми з отриманням грошового забезпечення.

Звільнити захисників від адміністративного збору за відновлення документів поки не вдалося: для цього потрібні зміни до законодавства. Тому Офіс запропонував інший вихід - громади можуть сплачувати цей збір замість військовослужбовців.

Пропозицію підтримав Офіс президента, а Кабінет Міністрів рекомендував обласним військовим адміністраціям разом із громадами допомагати військовим, які не можуть оплатити послугу самостійно.

Як отримати допомогу

Військовому потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування своєї громади. Контакти можна знайти на її офіційному сайті.

У зверненні слід пояснити, що паспорт втрачено або пошкоджено і потрібна допомога з його відновлення.

До заяви необхідно додати:

довідку про проходження військової служби;

реквізити для сплати адміністративного збору, які можна отримати в ЦНАПі або підрозділі Державної міграційної служби. У реквізитах мають бути зазначені сума та призначення платежу.

Громада може перерахувати кошти безпосередньо на рахунок ЦНАПу або підрозділу Державної міграційної служби.