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Коли заміна паспорта-книжечки на ID-картку є обов’язковою і скільки це коштує: головні правила

09:09 29.06.2026 Пн
2 хв
За ID-картку потрібно платити не всім
aimg Ірина Гамерська
Коли заміна паспорта-книжечки на ID-картку є обов’язковою і скільки це коштує: головні правила Фото: чи потрібно змінювати паспорт-книжечку (Getty Images)
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Паспорт-книжечка залишається чинним документом, проте існують ситуації, коли його заміна на ID-картку є обов’язковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу.

Головне:

  • Чинність старого зразка: Кінцевої дати дії паспортів зразка 1994 року законодавством України не визначено.
  • Випадки обов'язкової заміни: Документ необхідно замінити при втраті, крадіжці, псуванні, зміні даних або якщо ви не вклеїли фото після 25 чи 45 років.
  • Безкоштовна послуга: Оформлення ID-картки для 14-річних громадян, які отримують паспорт вперше, є безоплатним.
  • Вартість оформлення: Послуга коштує 618 грн (за 20 робочих днів) або 988 грн (терміново - за 7 днів).
  • Термін дії ID: Документ видається на 4 роки (для осіб від 14 до 18 років) або на 10 років (після досягнення 18 років).

Чи обов’язково міняти "книжечку"?

Як зазначається, законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Ви можете продовжувати користуватися ними, але закон передбачає можливість обміну на ID-картку за вашим власним бажанням у будь-який час.

Коли заміна паспорта на ID-картку є обов’язковою

  • При втраті, крадіжці або псуванні паспорта-книжечки.
  • При зміні прізвища або інших даних власника.
  • Якщо власник паспорта не вклеїв фотокартку протягом одного місяця після досягнення 25-річчя або 45-річчя.

Вартість оформлення ID-картки

Для громадян, які отримують паспорт вперше після досягнення 14 років, послуга надається безоплатно. В усіх інших випадках сплачується адміністративний збір.

Вартість оформлення в інших випадках:

  • За 20 робочих днів: 618 грн (126 грн - адміністративна послуга + 492 грн - вартість бланка).
  • Термінове оформлення (за 7 робочих днів): 988 грн (496 грн - адміністративна послуга + 492 грн - вартість бланка).

Строк дії ID-картки

  • Особам віком від 14 до 18 років документ видається на 4 роки.
  • Особам, які досягли 18-річного віку, - на 10 років.
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