RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Бесплатное восстановление паспорта для военных: как получить помощь

09:40 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Военнослужащие, которые потеряли или повредили паспорт, смогут обратиться к своей общине за помощью с оплатой его восстановления. Органам местного самоуправления предлагают уплачивать административный сбор вместо защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис военного омбудсмана.

Почему возникла такая потребность

Во время поездок в воинские части и учебные центры представители Офиса обнаруживают оставшихся без паспортов военных. Одни потеряли документы в районе боевых действий, другие пришли в учебные центры уже без них.

Без паспорта сложно пользоваться банковскими счетами, перевыпустить карту или открыть новый счет. Поэтому военные могут иметь проблемы с получением денежного довольствия.

Освободить защитников от административного сбора за восстановление документов пока не удалось: для этого требуются изменения в законодательство. Поэтому Офис предложил другой выход - общины могут платить этот сбор вместо военнослужащих.

Предложение поддержал офис президента, а Кабинет Министров рекомендовал областным военным администрациям вместе с общинами помогать военным, которые не могут оплатить услугу самостоятельно.

Как получить помощь

Военному следует обратиться в орган местного самоуправления своей общины. Контакты можно найти на официальном сайте.

В обращении следует объяснить, что паспорт потерян или поврежден и нужна помощь по его восстановлению.

К заявлению необходимо приложить:

  • справку о прохождении военной службы;
  • реквизиты на уплату административного сбора, которые можно получить в ЦНАПе или подразделении Государственной миграционной службы. В реквизитах должна быть указана сумма и назначение платежа.

Община может перечислить средства непосредственно на счет ЦНАПа или подразделения Государственной миграционной службы.

Напомним, ранее РБК-Украина объясняло, как восстановить утраченный паспорт. Для этого нужно обратиться в ГМС, ЦНАП или паспортный сервис и подать заявление о потере документа и необходимые подтверждающие документы. Если паспорт похитили, потребуется также выписка из Единого реестра досудебных расследований. Стандартный срок рассмотрения заявления - до 20 дней.

Также мы рассказывали, когда замена паспорта-книжечки на ID-карту обязательна.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДокументыВоенныйПаспорт України