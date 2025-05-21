Безкоштовне навчання для дітей військових? Хто і як може отримати гроші на освіту

Вже незабаром в Україні стартує вступна кампанія. З огляду на це українцям нагадали про проект, в межах якого держава компенсує 100% вартості річного навчання дітям ветеранів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу політичної партії "Слуга Народу" у Facebook.
У політичній силі нагадали, що в березні цього року в межах експериментального проекту Міністерства у справах ветеранів стартувала урядова ініціатива, спрямована на підтримку освіти деяких категорій дітей.
Йдеться про те, що держава компенсує 100% вартості річного навчання:
Українцям розповіли, що діти ветеранів війни, які навчаються за контрактом, зможуть отримати компенсацію повної вартості річного навчання у закладах:
Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на навчання в українських вишах можуть "злетіти" вже цього літа.
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