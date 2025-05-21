Бесплатное обучение для детей военных? Кто и как может получить деньги на образование

Чьи дети смогут получить деньги на обучение

В политической силе напомнили, что в марте этого года в рамках экспериментального проекта Министерства по делам ветеранов стартовала правительственная инициатива, направленная на поддержку образования некоторых категорий детей.

Речь идет о том, что государство компенсирует 100% стоимости годового обучения:

детям погибших защитников;

детям лиц с инвалидностью вследствие войны;

детям участников боевых действий;

детям военнопленных и пропавших без вести;

детям пострадавших участников Революции Достоинства.

Как получить компенсацию стоимости обучения

Украинцам рассказали, что дети ветеранов войны, которые учатся по контракту, смогут получить компенсацию полной стоимости годового обучения в учреждениях:

профессионального предвысшего образования;

высшего образования.

Для того чтобы получить компенсацию, нужно:

проверить, принимает ли учебное заведение участие в проекте;

подать в учебное заведение документы, подтверждающие соответствующий статус;

получить уведомление о возможности получить государственную помощь через мобильное приложение "Дія" и подтвердить его;

ожидать информацию о возмещении средств, которые должны поступить на счет учебного заведения.

Публикация политической партии (скриншот: facebook.com/sluganarodu.official)