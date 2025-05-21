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Бесплатное обучение для детей военных? Кто и как может получить деньги на образование

Детям ветеранов могут компенсировать стоимость годового обучения (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Уже скоро в Украине стартует вступительная кампания. Учитывая это украинцам напомнили о проекте, в рамках которого государство компенсирует 100% стоимости годового обучения детям ветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политической партии "Слуга Народа" в Facebook.

Чьи дети смогут получить деньги на обучение

В политической силе напомнили, что в марте этого года в рамках экспериментального проекта Министерства по делам ветеранов стартовала правительственная инициатива, направленная на поддержку образования некоторых категорий детей.

Речь идет о том, что государство компенсирует 100% стоимости годового обучения:

  • детям погибших защитников;
  • детям лиц с инвалидностью вследствие войны;
  • детям участников боевых действий;
  • детям военнопленных и пропавших без вести;
  • детям пострадавших участников Революции Достоинства.

Как получить компенсацию стоимости обучения

Украинцам рассказали, что дети ветеранов войны, которые учатся по контракту, смогут получить компенсацию полной стоимости годового обучения в учреждениях:

  • профессионального предвысшего образования;
  • высшего образования.

Для того чтобы получить компенсацию, нужно:

  • проверить, принимает ли учебное заведение участие в проекте;
  • подать в учебное заведение документы, подтверждающие соответствующий статус;
  • получить уведомление о возможности получить государственную помощь через мобильное приложение "Дія" и подтвердить его;
  • ожидать информацию о возмещении средств, которые должны поступить на счет учебного заведения.

Публикация политической партии (скриншот: facebook.com/sluganarodu.official)

Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на обучение в украинских вузах могут "взлететь" уже этим летом.

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