Бесплатное обучение для детей военных? Кто и как может получить деньги на образование

Уже скоро в Украине стартует вступительная кампания. Учитывая это украинцам напомнили о проекте, в рамках которого государство компенсирует 100% стоимости годового обучения детям ветеранов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политической партии "Слуга Народа" в Facebook.
В политической силе напомнили, что в марте этого года в рамках экспериментального проекта Министерства по делам ветеранов стартовала правительственная инициатива, направленная на поддержку образования некоторых категорий детей.
Речь идет о том, что государство компенсирует 100% стоимости годового обучения:
Украинцам рассказали, что дети ветеранов войны, которые учатся по контракту, смогут получить компенсацию полной стоимости годового обучения в учреждениях:
Для того чтобы получить компенсацию, нужно:
Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на обучение в украинских вузах могут "взлететь" уже этим летом.
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