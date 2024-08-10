Безкоштовна юридична допомога: хто має на неї право та куди звертатися

Всі українці можуть розраховувати на безкоштовну юридичну допомогу. Є декілька способів, як отримати безкоштовну правову консультацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Дія".
Отримати правову допомогу безкоштовно можуть не тільки громадяни України, але й іноземці, а також особи без громадянства та біженці. Правова допомога перш за все передбачає юридичну консультацію, але може включати і представництво в судах.
На первинну правову допомогу можуть розраховувати всі вищевказані категорії. Ця допомога полягає в інформуванні особи про права та обов’язки. Безкоштовно можна отримати консультацію юриста з будь-якого питання. Також юристи можуть допомогти зі складанням скарг, заяв та інших документів правового характеру (за винятком процесуальних).
Безоплатна вторинна правова допомога передбачає захист та представництво в судах та інших державних органах, а також допомогу при складанні документів процесуального характеру. Її можуть отримати лише певні категорії людей, а саме:
В Україні є понад 500 центрів з надання юридичних консультацій. Також можна звернутися за безкоштовним номером 0 800 213 103. Крім того, юридичну допомогу можна отримати:
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