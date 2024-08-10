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Бесплатная юридическая помощь: кто имеет на нее право и куда обращаться

Фото: украинцам объяснили, как получить бесплатную консультацию юриста (freepik)
Автор: Наталья Юрченко

Все украинцы могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Есть несколько способов получить бесплатную правовую консультацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".

Получить правовую помощь бесплатно могут не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства и беженцы. Правовая помощь, прежде всего, предусматривает юридическую консультацию, но может включать и представительство в судах.

На первичную правовую помощь могут рассчитывать все вышеуказанные категории. Эта помощь заключается в информировании личности о правах и обязанностях. Бесплатно можно получить консультацию юриста по любому вопросу. Также юристы могут помочь с составлением жалоб, заявлений и других документов правового характера (за исключением процессуальных).

Бесплатная вторичная правовая помощь предусматривает защиту и представительство в судах и других государственных органах, а также помощь при составлении документов процессуального характера. Ее могут получить только определенные категории людей, а именно:

  • дети младше 18 лет;
  • лица, среднемесячный доход которых не превышает двух размеров прожиточного минимума;
  • лица с инвалидностью, получающие пенсию или пособие вместо пенсии в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц;
  • переселенцы и украинцы, проживающие на оккупированных территориях, а также беженцы и лица без гражданства;
  • владельцы земельных участков, проживающих в сельской местности;
  • лица, к которым применили административное задержание или административный арест;
  • лица, задержанные работниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления или административном правонарушении;
  • лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей;
  • лица, приговоренные к наказанию в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или ограничение свободы;
  • пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола;
  • разоблачители коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

Как получить бесплатную правовую помощь

В Украине более 500 центров по предоставлению юридических консультаций. Также можно обратиться за бесплатным номером 0 800 213 103. Кроме того, юридическую помощь можно получить:

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