Бесплатная юридическая помощь: кто имеет на нее право и куда обращаться

Все украинцы могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Есть несколько способов получить бесплатную правовую консультацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".
Получить правовую помощь бесплатно могут не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства и беженцы. Правовая помощь, прежде всего, предусматривает юридическую консультацию, но может включать и представительство в судах.
На первичную правовую помощь могут рассчитывать все вышеуказанные категории. Эта помощь заключается в информировании личности о правах и обязанностях. Бесплатно можно получить консультацию юриста по любому вопросу. Также юристы могут помочь с составлением жалоб, заявлений и других документов правового характера (за исключением процессуальных).
Бесплатная вторичная правовая помощь предусматривает защиту и представительство в судах и других государственных органах, а также помощь при составлении документов процессуального характера. Ее могут получить только определенные категории людей, а именно:
В Украине более 500 центров по предоставлению юридических консультаций. Также можно обратиться за бесплатным номером 0 800 213 103. Кроме того, юридическую помощь можно получить:
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