Бесплатная юридическая помощь: кто имеет на нее право и куда обращаться

Получить правовую помощь бесплатно могут не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства и беженцы. Правовая помощь, прежде всего, предусматривает юридическую консультацию, но может включать и представительство в судах.

На первичную правовую помощь могут рассчитывать все вышеуказанные категории. Эта помощь заключается в информировании личности о правах и обязанностях. Бесплатно можно получить консультацию юриста по любому вопросу. Также юристы могут помочь с составлением жалоб, заявлений и других документов правового характера (за исключением процессуальных).

Бесплатная вторичная правовая помощь предусматривает защиту и представительство в судах и других государственных органах, а также помощь при составлении документов процессуального характера. Ее могут получить только определенные категории людей, а именно:

дети младше 18 лет;

лица, среднемесячный доход которых не превышает двух размеров прожиточного минимума;

лица с инвалидностью, получающие пенсию или пособие вместо пенсии в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц;

переселенцы и украинцы, проживающие на оккупированных территориях, а также беженцы и лица без гражданства;

владельцы земельных участков, проживающих в сельской местности;

лица, к которым применили административное задержание или административный арест;

лица, задержанные работниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления или административном правонарушении;

лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей;

лица, приговоренные к наказанию в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или ограничение свободы;

пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола;

разоблачители коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

Как получить бесплатную правовую помощь

В Украине более 500 центров по предоставлению юридических консультаций. Также можно обратиться за бесплатным номером 0 800 213 103. Кроме того, юридическую помощь можно получить: