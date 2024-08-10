Безкоштовна юридична допомога: хто має на неї право та куди звертатися
Всі українці можуть розраховувати на безкоштовну юридичну допомогу. Є декілька способів, як отримати безкоштовну правову консультацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Дія".
Отримати правову допомогу безкоштовно можуть не тільки громадяни України, але й іноземці, а також особи без громадянства та біженці. Правова допомога перш за все передбачає юридичну консультацію, але може включати і представництво в судах.
На первинну правову допомогу можуть розраховувати всі вищевказані категорії. Ця допомога полягає в інформуванні особи про права та обов’язки. Безкоштовно можна отримати консультацію юриста з будь-якого питання. Також юристи можуть допомогти зі складанням скарг, заяв та інших документів правового характеру (за винятком процесуальних).
Безоплатна вторинна правова допомога передбачає захист та представництво в судах та інших державних органах, а також допомогу при складанні документів процесуального характеру. Її можуть отримати лише певні категорії людей, а саме:
- діти до 18 років;
- особи, середньомісячний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму;
- особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу замість пенсії у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
- переселенці та українці, які проживають на окупованих територіях, а також біженці і особи без громадянства;
- власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості;
- особи, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт;
- особи, затримані працівниками правоохоронних органів за підозрою у вчиненні злочину або адміністративного правопорушення;
- особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
- особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;
- постраждалі від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;
- викривачі корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
Як отримати безоплатну правову допомогу
В Україні є понад 500 центрів з надання юридичних консультацій. Також можна звернутися за безкоштовним номером 0 800 213 103. Крім того, юридичну допомогу можна отримати:
- на довідково-інформаційній платформі WikiLegalAid;
- у кабінеті клієнта на сайті системи Безоплатної правової допомоги;
- у мобільних застосунках "Безоплатна правова допомога" або "Твоє право";
- у месенджерах Телеграм та Вайбер;
- для потерпілих від домашнього насильства - у Телеграм-чаті "Правова допомога протидії насильству".
Раніше РБК-Україна пояснювало, скільки переселенців в Україні отримують виплати і яка сума щомісячної допомоги.
Нагадаємо, ми також пояснювали, які пільги передбачені для дітей з категорії ВПО у 2024 році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.