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Безкоштовна юридична допомога: хто має на неї право та куди звертатися

Україна , Субота 10 серпня 2024 20:18
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Безкоштовна юридична допомога: хто має на неї право та куди звертатися Фото: українцям пояснили, як отримати безкоштовну консультацію юриста (freepik)
Автор: Наталія Юрченко

Всі українці можуть розраховувати на безкоштовну юридичну допомогу. Є декілька способів, як отримати безкоштовну правову консультацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Дія".

Отримати правову допомогу безкоштовно можуть не тільки громадяни України, але й іноземці, а також особи без громадянства та біженці. Правова допомога перш за все передбачає юридичну консультацію, але може включати і представництво в судах.

На первинну правову допомогу можуть розраховувати всі вищевказані категорії. Ця допомога полягає в інформуванні особи про права та обов’язки. Безкоштовно можна отримати консультацію юриста з будь-якого питання. Також юристи можуть допомогти зі складанням скарг, заяв та інших документів правового характеру (за винятком процесуальних).

Безоплатна вторинна правова допомога передбачає захист та представництво в судах та інших державних органах, а також допомогу при складанні документів процесуального характеру. Її можуть отримати лише певні категорії людей, а саме:

  • діти до 18 років;
  • особи, середньомісячний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму;
  • особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу замість пенсії у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
  • переселенці та українці, які проживають на окупованих територіях, а також біженці і особи без громадянства;
  • власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості;
  • особи, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт;
  • особи, затримані працівниками правоохоронних органів за підозрою у вчиненні злочину або адміністративного правопорушення;
  • особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
  • особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;
  • постраждалі від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;
  • викривачі корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Як отримати безоплатну правову допомогу

В Україні є понад 500 центрів з надання юридичних консультацій. Також можна звернутися за безкоштовним номером 0 800 213 103. Крім того, юридичну допомогу можна отримати:

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