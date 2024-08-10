Бесплатная юридическая помощь: кто имеет на нее право и куда обращаться
Все украинцы могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Есть несколько способов получить бесплатную правовую консультацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".
Получить правовую помощь бесплатно могут не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства и беженцы. Правовая помощь, прежде всего, предусматривает юридическую консультацию, но может включать и представительство в судах.
На первичную правовую помощь могут рассчитывать все вышеуказанные категории. Эта помощь заключается в информировании личности о правах и обязанностях. Бесплатно можно получить консультацию юриста по любому вопросу. Также юристы могут помочь с составлением жалоб, заявлений и других документов правового характера (за исключением процессуальных).
Бесплатная вторичная правовая помощь предусматривает защиту и представительство в судах и других государственных органах, а также помощь при составлении документов процессуального характера. Ее могут получить только определенные категории людей, а именно:
- дети младше 18 лет;
- лица, среднемесячный доход которых не превышает двух размеров прожиточного минимума;
- лица с инвалидностью, получающие пенсию или пособие вместо пенсии в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц;
- переселенцы и украинцы, проживающие на оккупированных территориях, а также беженцы и лица без гражданства;
- владельцы земельных участков, проживающих в сельской местности;
- лица, к которым применили административное задержание или административный арест;
- лица, задержанные работниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления или административном правонарушении;
- лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей;
- лица, приговоренные к наказанию в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или ограничение свободы;
- пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола;
- разоблачители коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.
Как получить бесплатную правовую помощь
В Украине более 500 центров по предоставлению юридических консультаций. Также можно обратиться за бесплатным номером 0 800 213 103. Кроме того, юридическую помощь можно получить:
- на справочно-информационной платформе WikiLegalAid ;
- в кабинете клиента на сайте системы Бесплатной правовой помощи;
- в мобильных приложениях "Бесплатная правовая помощь" или "Твое право" ;
- в мессенджерах Телеграм и Вайбер;
- для пострадавших от домашнего насилия - в Телеграм-чате "Правовая помощь противодействию насилию".
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