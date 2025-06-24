Безкоштовна медицина для переселенців: які послуги доступні і як їх отримати

При лікуванні у стаціонарі ВПО можуть отримувати препарати безоплатно

Ліки з Національного переліку основних лікарських засобів, які медзаклади закуповують самостійно

переглянути їхній перелік можна за посиланням;

дізнатись, чи входять призначені ліки до Нацпереліку - також можна на сайті "Ліки Контроль";

чи є ліки у закладі, можна перевірити на інформаційних стендах лікарень. Також, інформація про наявність ліків має публікуватися на офіційних веб-сайтах регіональних департаментів та управлінь охорони здоров’я.

Ліки, які централізовано закуповує ДП "Медичні закупівлі України"

зокрема, це препарати для онкохворих, пацієнтів з гемофілією, хворих на дитячий церебральний параліч; медикаменти для лікування туберкульозу тощо;

інформація про залишки ліків, які закуповуються за державними програмами, публікується на сайті МОЗ та на інформаційних стендах медзакладів.

Ліки за програмою "Доступні ліки"

Ліки з місцевих програм забезпечення пацієнтів ліками

наявність програм можна перевірити на сайтах департаментів охорони здоров’я місцевих органів влади.

Як отримати медичну допомогу безкоштовно

На час воєнного стану в Україні дозволено звертатись по медичну допомогу незалежно від місця підписання декларації.

До яких лікарів НЕ потрібне направлення:

гінеколог;

психіатр;

стоматолог;

нарколог;

фтизіатр;

педіатр;

надання невідкладної допомоги;

ургентна госпіталізація.

В інших випадках спочатку потрібно звернутися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Переселенці можуть звернутись по безоплатну допомогу до місцевого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, який працює у медичному закладі, що має договір з НСЗУ.

Лікар за потреби, зможе виписати направлення до фахівця вузького профілю, на необхідне діагностичне чи лабораторне дослідження, або ж сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність або лікарняний.

Попри те, що термін дії направлення зазвичай складає один рік, лікар може встановити коротший термін - краще дотримуватись рекомендацій лікаря щодо термінів проходження обстеження чи отримання консультації.