Безкоштовна медицина для переселенців: які послуги доступні і як їх отримати

Переселенці в Україні можуть звернутися за медичною допомогою у будь-яку лікарню. Також ВПО мають право на безкоштовні ліки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.
Ліки з Національного переліку основних лікарських засобів, які медзаклади закуповують самостійно
Ліки, які централізовано закуповує ДП "Медичні закупівлі України"
Ліки за програмою "Доступні ліки"
Ліки з місцевих програм забезпечення пацієнтів ліками
На час воєнного стану в Україні дозволено звертатись по медичну допомогу незалежно від місця підписання декларації.
До яких лікарів НЕ потрібне направлення:
В інших випадках спочатку потрібно звернутися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Переселенці можуть звернутись по безоплатну допомогу до місцевого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, який працює у медичному закладі, що має договір з НСЗУ.
Лікар за потреби, зможе виписати направлення до фахівця вузького профілю, на необхідне діагностичне чи лабораторне дослідження, або ж сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність або лікарняний.
Попри те, що термін дії направлення зазвичай складає один рік, лікар може встановити коротший термін - краще дотримуватись рекомендацій лікаря щодо термінів проходження обстеження чи отримання консультації.
Нагадаємо, що внутрішні переселенці можуть отримати матеріали допомогу на проживання від держави. Такі виплати надаються щомісяця.
Сума допомоги становить 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.
Отримати таку допомогу можуть не всі ВПО. На неї можуть розраховувати лише найвразливіші категорії українців. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Також ми пояснювали, як українці, які виїхали за кордон, а потім повернулися додому, можуть оформити виплати ВПО.
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