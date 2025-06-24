Бесплатная медицина для переселенцев: какие услуги доступны и как их получить

При лечении в стационаре ВПЛ могут получать препараты бесплатно

Лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств, которые медучреждения закупают самостоятельно

посмотреть их перечень можно по ссылке;

узнать, входят ли назначенные лекарства в Нацперечень - также можно на сайте "Ліки Контроль";

есть ли лекарства в заведении, можно проверить на информационных стендах больниц. Также, информация о наличии лекарств должна публиковаться на официальных сайтах региональных департаментов и управлений здравоохранения.

Лекарства, которые централизованно закупает ГП "Медицинские закупки Украины"

в частности, это препараты для онкобольных, пациентов с гемофилией, больных детским церебральным параличом; медикаменты для лечения туберкулеза и т.д;

информация об остатках лекарств, которые закупаются по государственным программам, публикуется на сайте Минздрава и на информационных стендах медучреждений.

Лекарства по программе "Доступные лекарства"

Лекарства из местных программ обеспечения пациентов лекарствами

наличие программ можно проверить на сайтах департаментов здравоохранения местных органов власти.

Как получить медицинскую помощь бесплатно

На время военного положения в Украине разрешено обращаться за медицинской помощью независимо от места подписания декларации.

К каким врачам НЕ нужно направление:

гинеколог;

психиатр;

стоматолог;

нарколог;

фтизиатр;

педиатр;

оказание неотложной помощи;

ургентная госпитализация.

В других случаях сначала нужно обратиться к семейному врачу, терапевту или педиатру. Переселенцы могут обратиться за бесплатной помощью к местному семейному врачу, терапевту или педиатру, который работает в медицинском учреждении, имеющем договор с НСЗУ.

Врач при необходимости, сможет выписать направление к специалисту узкого профиля, на необходимое диагностическое или лабораторное исследование, или же сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности или больничный.

Несмотря на то, что срок действия направления обычно составляет один год, врач может установить более короткий срок - лучше придерживаться рекомендаций врача относительно сроков прохождения обследования или получения консультации.