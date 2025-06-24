Бесплатная медицина для переселенцев: какие услуги доступны и как их получить

Переселенцы в Украине могут обратиться за медицинской помощью в любую больницу. Также ВПЛ имеют право на бесплатные лекарства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
Лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств, которые медучреждения закупают самостоятельно
Лекарства, которые централизованно закупает ГП "Медицинские закупки Украины"
Лекарства по программе "Доступные лекарства"
Лекарства из местных программ обеспечения пациентов лекарствами
На время военного положения в Украине разрешено обращаться за медицинской помощью независимо от места подписания декларации.
К каким врачам НЕ нужно направление:
В других случаях сначала нужно обратиться к семейному врачу, терапевту или педиатру. Переселенцы могут обратиться за бесплатной помощью к местному семейному врачу, терапевту или педиатру, который работает в медицинском учреждении, имеющем договор с НСЗУ.
Врач при необходимости, сможет выписать направление к специалисту узкого профиля, на необходимое диагностическое или лабораторное исследование, или же сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности или больничный.
Несмотря на то, что срок действия направления обычно составляет один год, врач может установить более короткий срок - лучше придерживаться рекомендаций врача относительно сроков прохождения обследования или получения консультации.
Напомним, что внутренние переселенцы могут получить материалы помощь на проживание от государства. Такие выплаты предоставляются ежемесячно.
Сумма помощи составляет 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью.
Получить такую помощь могут не все ВПЛ. На нее могут рассчитывать только самые уязвимые категории украинцев. Больше об этом - в материале РБК-Украина.
Также мы объясняли, как украинцы, которые выехали за границу, а потом вернулись домой, могут оформить выплаты ВПЛ.
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