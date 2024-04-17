Безкоштовна хіміотерапія в Україні: як оформити пацієнту

В Україні пацієнти з онкологією можуть отримати безкоштовне лікування хіміотерапією.
Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.
Як розповіли у відомстві, хіміотерапію можна отримати в тих онкологічних центрах, які уклали договір із НСЗУ за пакетом "Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах".
В Україні наразі таких лікарень 97.
Знайти їх можна на САЙТІ або у оператора контакт-центру за номером 16-77.
Послуги за пакетом хіміотерапевтичного лікування пацієнти можуть отримати як стаціонарно, так і амбулаторно.
Підставами для безоплатного лікування є:
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні паліативні пацієнти мають можливість отримувати знеболююче безплатно або ж з невеликою доплатою.
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