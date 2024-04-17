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Безкоштовна хіміотерапія в Україні: як оформити пацієнту

Ілюстративне фото: в Україні можна оформити безкоштовне лікування хіміотерапією (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні пацієнти з онкологією можуть отримати безкоштовне лікування хіміотерапією.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Як розповіли у відомстві,  хіміотерапію можна отримати в тих онкологічних центрах, які уклали договір із НСЗУ за пакетом "Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах".

В Україні наразі таких лікарень 97.

Знайти їх можна на САЙТІ або у оператора контакт-центру за номером 16-77.

Послуги за пакетом хіміотерапевтичного лікування пацієнти можуть отримати як стаціонарно, так і амбулаторно.

Підставами для безоплатного лікування є:

  • клінічно та морфологічно встановлений діагноз новоутворення;
  • направлення лікуючого лікаря, видане пацієнтам з встановленим діагнозом новоутворення;
  • переведення з іншого медичного закладу чи клінічного підрозділу лікарні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні паліативні пацієнти мають можливість отримувати знеболююче безплатно або ж з невеликою доплатою.

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НСЗУ