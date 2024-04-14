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Як паліативним пацієнтам отримати знеболюючі безкоштовно: відповідь МОЗ

Неділя 14 квітня 2024 10:17
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Як паліативним пацієнтам отримати знеболюючі безкоштовно: відповідь МОЗ Фото: які щеплення необхідні найближчому оточенню немовляти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Паліативні пацієнти мають можливість отримувати знеболююче безплатно або ж з невеликою доплатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Як пише МОЗ, до програми реімбурсації "Доступні ліки" включено 6 препаратів морфіну, серед яких:

  • чотири безоплатні;
  • два з доплатою.

Для того, щоб отримати знеболюючі паліативно хворим необхідно:

  • звернутись до сімейного або ж лікуючого лікаря первинної медичної допомоги. Пацієнтам із онкологією - до лікаря первинної меддопомоги, а із розладами психіки й поведінки - до психіатра. Іншим паліативним пацієнтам необхідно звернутись за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста;
  • з рецептом можна звернутись в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова - наявність договору з НСЗУ. Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування;
  • покажіть рецепт працівнику аптеки. Останній запропонує наявні препарати й розповість, які безоплатні, а за які потрібно буде доплатити.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях лікар може виписати як електронний, так й паперовий рецепт.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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