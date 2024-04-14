Як паліативним пацієнтам отримати знеболюючі безкоштовно: відповідь МОЗ
Фото: які щеплення необхідні найближчому оточенню немовляти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Паліативні пацієнти мають можливість отримувати знеболююче безплатно або ж з невеликою доплатою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Як пише МОЗ, до програми реімбурсації "Доступні ліки" включено 6 препаратів морфіну, серед яких:
- чотири безоплатні;
- два з доплатою.
Для того, щоб отримати знеболюючі паліативно хворим необхідно:
- звернутись до сімейного або ж лікуючого лікаря первинної медичної допомоги. Пацієнтам із онкологією - до лікаря первинної меддопомоги, а із розладами психіки й поведінки - до психіатра. Іншим паліативним пацієнтам необхідно звернутись за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста;
- з рецептом можна звернутись в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова - наявність договору з НСЗУ. Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування;
- покажіть рецепт працівнику аптеки. Останній запропонує наявні препарати й розповість, які безоплатні, а за які потрібно буде доплатити.
Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях лікар може виписати як електронний, так й паперовий рецепт.
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