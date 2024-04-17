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Бесплатная химиотерапия в Украине: как оформить пациенту

Иллюстративное фото: в Украине можно оформить бесплатное лечение химиотерапией (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине пациенты с онкологией могут получить бесплатное лечение химиотерапией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Как рассказали в ведомстве, химиотерапию можно получить в тех онкологических центрах, которые заключили договор с НСЗУ по пакету "Химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях".

В Украине таких больниц 97.

Найти их можно на сайте или у оператора контакт-центра по номеру 16-77.

Услуги пакета химиотерапевтического лечения пациенты могут получить как стационарно, так и амбулаторно.

Основаниями для бесплатного лечения являются:

  • клинически и морфологически установленный диагноз новообразования;
  • направление лечащего врача, выданное пациентам с установленным диагнозом новообразования;
  • перевод из другого медицинского учреждения или клинического подразделения больницы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине паллиативные пациенты имеют возможность получать обезболивающее бесплатно или же с небольшой доплатой.

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НСЗУ