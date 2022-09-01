Беженцы в Латвии смогут обменять наличные гривны на евро: в НБУ раскрыли подробности
Начиная с 5 сентября, украинские беженцы в Латвии, смогут обменять наличную гривну на евро.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Обменные операции можно будет осуществить в отделениях
- AS "Industra Bank";
- AS "Rietumu banka".
Банки расположены в шести городах Латвии.
"Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека", - добавляет пресс-служба.
К обмену будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен.
"Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, который будет определять НБУ. Информация об установленном курсе еженедельно будет публиковаться на официальных вебсайтах Банка Латвии, AS "Industra Bank "и AS "Rietumu banka", - добавляет НБУ,
Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 25 марта, украинцы, которые находятся в Польше, получили возможность обменивать украинские гривны на польские злотые.
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