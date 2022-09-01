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Біженці в Латвії зможуть обміняти готівкові гривні на євро: в НБУ розкрили подробиці

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Четвер 01 вересня 2022 12:05
Біженці в Латвії зможуть обміняти готівкові гривні на євро: в НБУ розкрили подробиці Фото: біженці в Латвії зможуть обміняти готівкові гривні на євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 5 вересня, українські біженці в Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Обмінні операції можна буде здійснити у відділеннях

  • AS "Industra Bank";
  • AS "Rietumu banka".

Банки розташовані в шести містах Латвії.

"Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу", - додає пресслужба.

До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.

"Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційних вебсайтах Банку Латвії, AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka", - додає НБУ,

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 25 березня, українці, які перебувають у Польщі, отримали можливість обмінювати українські гривні на польські злоті.

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