Біженці в Латвії зможуть обміняти готівкові гривні на євро: в НБУ розкрили подробиці

Починаючи з 5 вересня, українські біженці в Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційних вебсайтах Банку Латвії, AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka", - додає НБУ,

До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.

"Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу", - додає пресслужба.

Обмінні операції можна буде здійснити у відділеннях

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 25 березня, українці, які перебувають у Польщі, отримали можливість обмінювати українські гривні на польські злоті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.