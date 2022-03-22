ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцы в Польше смогут обменять наличные гривны на злотые, - НБУ

Новина українською →
Украина, Вторник 22 марта 2022 18:03
Украинцы в Польше смогут обменять наличные гривны на злотые, - НБУ Фото: Гривны в Польше можно будет обменять на злотые почти по официальному курсу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины и Национальный банк Польши заключили соглашение, которое даст возможность украинцам, которые находятся в Польше, обменивать украинские гривны на польские злотые. Соглашение вступает в силу с 25 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, с этого дня украинцы могут обратиться в отдельные отделения банков Польши для обмена наличной гривны на польские злотые. Курс обмена будет максимально приближенным к официальному.

По этому механизму совершеннолетние граждане Украины смогут обменять в целом до 10 тысяч гривен наличными на одного человека. Польские банки будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты более низких номиналов и монеты не будут приниматься для обмена).

По данным пресс-службы, Национальный банк Польши будет покупать у коммерческих банков Польши наличную гривну, полученную в результате продажи гражданами Украины, для дальнейшего обмена с Национальным банком Украины по тому же курсу.

Для помощи украинцам НБУ готов выкупить у Национального банка Польши наличную гривну на сумму до 10 млрд гривен.

"Благодаря соглашению, которое мы заключили с Национальным банком Польши, украинцы смогут обменять имеющуюся у них наличную гривну в польских банках, чтобы иметь возможность удовлетворить свои жизненные потребности. Мы благодарны нашим польским коллегам за этот гуманный шаг, который еще больше укрепляет партнерство между нашими народами", - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро