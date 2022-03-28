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Біженцям платитимуть по 2000-3000 гривень з березня, якщо подати заявку до 14 квітня

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Україна, Понеділок 28 березня 2022 08:23
Біженцям платитимуть по 2000-3000 гривень з березня, якщо подати заявку до 14 квітня Фото: Виплати біженцям по 2000-3000 гривень почнуться з березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до постанов щодо виплат пенсії та грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Виплати по 2000-3000 гривень почнуться з березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 березня 2022 р. № 363.

"Допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 14 квітня 2022 року, надається починаючи з березня 2022 року", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд гривень на програму "Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг". Дітям платитимуть 3000 гривень, дорослим - 2000 гривень.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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