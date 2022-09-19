Бежали пешком. Боевик "ЛДНР" рассказал об отступлении из Харьковской области (перехват)

Боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" были вынуждены отступать из Харьковской области пешком. Хотя оккупационное командование заявляло о вывозе захватчиков с их позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Захватчик в перехваченном разговоре с девушкой обсуждал ход отступления оккупантов: "- Ты не представляешь, что там было... - Они пешком бежали? - Да".

При этом она отметила, что командование заявляло о вывозе солдат с позиций.

Она также рассказала, что для близких оккупантов создали чат с командованием, в котором можно задавать им вопросы.

Кроме этого, захватчик выразил разочарование состоянием их военной техники.

"Я посмотрел, что такое техника и что с ней случается", - сказал он.