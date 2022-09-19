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Бігли пішки. Бойовик "ЛДНР" розповів про відступ з Харківської області (перехоплення)

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Понеділок 19 вересня 2022 19:03
Бігли пішки. Бойовик "ЛДНР" розповів про відступ з Харківської області (перехоплення) Фото: бойовик "ЛДНР" розповів про відступ з Харківської області пішки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бойовики з так званих "ЛНР" та "ДНР" були змушені відступати з Харківської області пішки. Хоча окупаційне командування заявляло про вивезення загарбників з їхніх позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Загарбник у перехопленій розмові з дівчиною обговорював перебіг відступу окупантів: "- Ти не уявляєш, що там було... - Вони пішки бігли? - Так".

При цьому дівчина зазначила, що командування заявляло про вивезення солдатів з позицій.

Вона також розповіла, що для близьких окупантів створили чат з командуванням, у якому можна ставити їм запитання.

Окрім цього, загарбник висловив розчарування щодо стану їхньої війської техніки.

"Я подивився, що таке техніка, і що з нею трапляється", - сказав він.

Нагадаємо, російські окупанти розширюють діяльність так званих "загороджувальних загонів" у Донецькій області. Бойовикам забороняють відступати, погрожуючи розстрілом.

Окрім того, жінки росіян просять чоловіків привезти їм з війни так звані "трофеї" з тіл убитих українців.

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