Безграмотні дії операторів ППО. Данілов відреагував на вибухи в Таганрозі

Ситуація, що склалася у російському Таганрозі внаслідок вибухів, спричинена нефаховою роботою операторів комплексів ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова .

"Події в Таганрозі - це ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО", - написав він.

Вибухи у Таганрозі

Сьогодні у центрі Таганрога стався сильний вибух поблизу кафе. Через вибух постраждали близько 15 людей. РосЗМІ повідомляли, що місце можливого прильоту ракети знаходиться приблизно за 10 км від авіабази.

При цьому в Міноборони Росії вже встигли звинуватити у вибуху Україну.

Зазначимо, що після цього серія вибухів пролунала у Азовському районі Ростовської області. Губернатор заявив про нібито збиття ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.