"Бездоганно і символічно". Подоляк відреагував на обіцянку Німеччини заарештувати Путіна

"Бездоганно. Міжнародний ордер слід виконувати. І дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти: у разі появи "підозрюваного Путіна В.В." у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований. За організацію масового викрадення та брутального насильства над українськими дітьми", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що правоохоронні органи відразу арештують Володимира Путіна, якщо він приїде на німецьку територію.

Він зазначив, що ордер на арешт російського диктатора виконають оперативно за вказівкою Міжнародного кримінального суду.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у рамках справи про депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

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