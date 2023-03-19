UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Бездоганно і символічно". Подоляк відреагував на обіцянку Німеччини заарештувати Путіна

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Обіцянка Мін'юсту Німеччини арештувати російського диктатора Володимира Путіна, як тільки він ступить на німецьку землю, дуже символічна та важлива для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Бездоганно. Міжнародний ордер слід виконувати. І дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти: у разі появи "підозрюваного Путіна В.В." у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований. За організацію масового викрадення та брутального насильства над українськими дітьми", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що правоохоронні органи відразу арештують Володимира Путіна, якщо він приїде на німецьку територію.

Він зазначив, що ордер на арешт російського диктатора виконають оперативно за вказівкою Міжнародного кримінального суду.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у рамках справи про депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінОфіс президентаВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниМихайло Подоляк