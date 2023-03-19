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"Безупречно и символически". Подоляк отреагировал на обещание Германии арестовать Путина

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Обещание Минюста Германии арестовать российского диктатора Владимира Путина, как только он ступит на немецкую землю, очень символично и важно для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Безупречно. Международный ордер следует выполнять. И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления "подозреваемого Путина В.В." в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и грубого насилия над украинскими детьми" , - отметил он.

Напомним, министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что правоохранительные органы сразу же арестуют Владимира Путина, если он приедет на немецкую территорию.

Он отметил, что ордер на арест российского диктатора будет выполнен оперативно по указанию Международного уголовного суда.

Как сообщалось, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина в рамках дела о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

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