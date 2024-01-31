Бездіяльність РФ свідчить про брехню Кремля щодо справи Іл-76, - Центр стратегічних комунікацій

Бездіяльність Кремля у справі Іл-76 свідчить про чергову велику брехню. Про це свідчить неготовність російського керівництва видати "тіла загиблих" та повну відсутність доказів своїх тверджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій .

"Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Росія не виявляла готовності передати Україні тіла військовополонених, які нібито були на борту Іл-76, що розбився 24 січня у бєлгородській області", - пояснюють у повідомленні.

Як зауважують в Центрі, попри гучні заяви, російська сторона досі не надала жодних доказів перебування українських полонених на борту Іл-76 24 січня.

"Відмова російської сторони передати тіла загиблих українців додає сумнівів щодо правдивості заяв Москви", - підкреслюють у ЦСК.

У повідомленні зазначають, що наразі Україна наполягає на міжнародному розслідуванні обставин авіакатастрофи Іл-76 у Бєлгородській області та з’ясуванні долі полонених, з оприлюднених Росією списків.

"Якщо військово-транспортний літак ЗС РФ таки перевозив полонених, то РФ вчергове цинічно використовувала їх як живий щит, що є грубим порушенням міжнародного права", - заявляють в повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що робота української сторони над продовженням обмінного процесу з РФ триває, незважаючи на всі перешкоди.