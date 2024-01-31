Бездействие РФ свидетельствует о лжи Кремля по делу Ил-76, - Центр стратегических коммуникаций

Бездействие Кремля по делу Ил-76 свидетельствует об очередной большой лжи. Об этом свидетельствует неготовность российского руководства выдать "тела погибших" и полное отсутствие доказательств своих утверждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций .

"Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Россия не проявляла готовности передать Украине тела военнопленных, якобы на борту Ил-76, разбившегося 24 января в белгородской области", - объясняют в сообщении.

Как отмечают в Центре, вопреки громким заявлениям, российская сторона до сих пор не предоставила никаких доказательств пребывания украинских пленных на борту Ил-76 24 января.

"Отказ российской стороны передать тела погибших украинцев добавляет сомнений в правдивости заявлений Москвы", - подчеркивают в ЦСК.

В сообщении отмечают, что Украина настаивает на международном расследовании обстоятельств авиакатастрофы Ил-76 в Белгородской области и выяснении судьбы пленных, из обнародованных Россией списков.

"Если военно-транспортный самолет ВС РФ таки перевозил пленных, то РФ в очередной раз цинично использовала их как живой щит, являющийся грубым нарушением международного права", - заявляют в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что работа украинской стороны над продолжением обменного процесса с РФ продолжается, невзирая на все препятствия.