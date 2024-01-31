Бездействие РФ свидетельствует о лжи Кремля по делу Ил-76, - Центр стратегических коммуникаций
Бездействие Кремля по делу Ил-76 свидетельствует об очередной большой лжи. Об этом свидетельствует неготовность российского руководства выдать "тела погибших" и полное отсутствие доказательств своих утверждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
"Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Россия не проявляла готовности передать Украине тела военнопленных, якобы на борту Ил-76, разбившегося 24 января в белгородской области", - объясняют в сообщении.
Как отмечают в Центре, вопреки громким заявлениям, российская сторона до сих пор не предоставила никаких доказательств пребывания украинских пленных на борту Ил-76 24 января.
"Отказ российской стороны передать тела погибших украинцев добавляет сомнений в правдивости заявлений Москвы", - подчеркивают в ЦСК.
В сообщении отмечают, что Украина настаивает на международном расследовании обстоятельств авиакатастрофы Ил-76 в Белгородской области и выяснении судьбы пленных, из обнародованных Россией списков.
"Если военно-транспортный самолет ВС РФ таки перевозил пленных, то РФ в очередной раз цинично использовала их как живой щит, являющийся грубым нарушением международного права", - заявляют в сообщении.
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что работа украинской стороны над продолжением обменного процесса с РФ продолжается, невзирая на все препятствия.
Падение российского самолета Ил-76
24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Как утверждали источники РБК-Украина, воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время Россия заявляет о том, что в самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.
Позже в Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленных.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки человек, как утверждает Россия.
По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Юсова, Путин как всегда лукавит, когда говорит, что противовоздушная оборона никогда не сбивала самолеты России.
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