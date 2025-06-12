"Без затримок і баз": уряд кардинально змінив доставку підручників до шкіл

Кабмін 11 червня ухвалив нові правила, які змінюють логістику навчальних матеріалів. Із 2025 року підручники та посібники (крім електронних і тих, що для дітей з ООП) доставлятимуть безпосередньо зі складів видавництв до закладів освіти.

Що змінюється

Раніше доставка відбувалася через обласні книжкові бази - цей етап часто спричиняв затримки. Тепер його виключено, а видавництва самі відповідатимуть за довезення до шкіл.

Щоб контролювати процес, у системі АІКОМ з’явиться функція електронної накладної. Завдяки їй можна буде простежити факт доставлення книжок у кожен навчальний заклад. Цю технічну новацію реалізували за підтримки Світового банку.

Усі підручники мають бути доставлені до шкіл не пізніше ніж через місяць після друку. Доставка оплачуватиметься з держбюджету.

Відповідальні особи в школах пройдуть навчання щодо користування новим функціоналом. Дату й формат навчання повідомлять пізніше.

Для дітей з особливими освітніми потребами залишиться стара схема - через обласні бази.

Що ще змінив уряд

Також затверджено формулу для обрахунку вартості інтерактивного е-додатка до підручника. У неї включено:

розроблення ПЗ;

гонорари авторам;

технічну підтримку;

рентабельність;

інші супутні витрати.

Ці зміни внесено до відповідного Порядку використання бюджетних коштів у сфері освіти.