"Без задержек и баз": правительство кардинально изменило доставку учебников в школы

Кабмин 11 июня принял новые правила, которые меняют логистику учебных материалов. С 2025 года учебники и пособия (кроме электронных и тех, что для детей с ООП) будут доставлять непосредственно со складов издательств в учебные заведения.

Что меняется

Ранее доставка происходила через областные книжные базы - этот этап часто вызывал задержки. Теперь он исключен, а издательства сами будут отвечать за доставку в школы.

Чтобы контролировать процесс, в системе АИКОМ появится функция электронной накладной. Благодаря ей можно будет проследить факт доставки книг в каждое учебное заведение. Это техническое новшество реализовали при поддержке Всемирного банка.

Все учебники должны быть доставлены в школы не позднее чем через месяц после печати. Доставка будет оплачиваться из госбюджета.

Ответственные лица в школах пройдут обучение по пользованию новым функционалом. Дату и формат обучения сообщат позже.

Для детей с особыми образовательными потребностями останется старая схема - через областные базы.

Что еще изменило правительство

Также утверждена формула для расчета стоимости интерактивного е-приложения к учебнику. В нее включены:

разработка ПО;

гонорары авторам;

техническую поддержку;

рентабельность;

другие сопутствующие расходы.

Эти изменения внесены в соответствующий Порядок использования бюджетных средств в сфере образования.