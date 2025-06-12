"Без задержек и баз": правительство кардинально изменило доставку учебников в школы

Правительство решило ускорить доставку учебников в школы. Теперь это будут делать сами издательства - напрямую, без посредников.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Кабмин 11 июня принял новые правила, которые меняют логистику учебных материалов. С 2025 года учебники и пособия (кроме электронных и тех, что для детей с ООП) будут доставлять непосредственно со складов издательств в учебные заведения.
Ранее доставка происходила через областные книжные базы - этот этап часто вызывал задержки. Теперь он исключен, а издательства сами будут отвечать за доставку в школы.
Чтобы контролировать процесс, в системе АИКОМ появится функция электронной накладной. Благодаря ей можно будет проследить факт доставки книг в каждое учебное заведение. Это техническое новшество реализовали при поддержке Всемирного банка.
Все учебники должны быть доставлены в школы не позднее чем через месяц после печати. Доставка будет оплачиваться из госбюджета.
Ответственные лица в школах пройдут обучение по пользованию новым функционалом. Дату и формат обучения сообщат позже.
Для детей с особыми образовательными потребностями останется старая схема - через областные базы.
Также утверждена формула для расчета стоимости интерактивного е-приложения к учебнику. В нее включены:
Эти изменения внесены в соответствующий Порядок использования бюджетных средств в сфере образования.
Напомним, правительство не планирует возвращать все школы и университеты к офлайн-обучению с сентября 2025 года - там, где опасно, ученики и студенты продолжат обучение онлайн. Формат будет зависеть от ситуации в регионе: в безопасных - очно или смешанно, в прифронтовых - дистанционно.
Также РБК-Украина рассказывало, что с сентября 2025 года украинские школы смогут внедрять в образовательный процесс "Уроки энергоэффективности". Учеников будут учить рационально использовать энергию. Для учителей уже разрабатывают учебные материалы и методические советы. К программе могут присоединиться педагоги 4-11 классов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.