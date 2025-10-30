UA

"Без тепла і води": наслідки удару РФ по Ладижину на Вінниччині

Фото: росіяни атакували Ладижин (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Після нічного обстрілу на Вінниччині місто Ладижин залишилось без тепла та води. У місті готують до запуску альтернативну систему теплопостачання і водозабезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ладижинської міської ради Олександра Коломійця.

"Провели комісію ТЕБ. Всі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті", - пояснив Коломієць.

За його даними, наразі забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання та організовується підвіз технічної води.

На рівні з цим в місті готується до запуску альтернативна система теплопостачання.

Громадян попередили, що садочки сьогодні не працюватимуть.

"Формуються групи для оцінки руйнувань, які почнуть працювати після відбою тривоги. Мешканці будинків, які постраждали найбільше будуть відселені", - додав він.

Наразі ж, за словами секретаря, очікують на поновлення електропостачання.

"Прошу не поширювати фото та відео. Інформуватиму надалі. Тримаймось!", - підсумував він.

Обстріл України

Російська Федерація в ніч на 30 жовтня провела комбіновану масовану атаку по території України, націлившись передусім на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Під ударом опинились Запоріжжя, Дніпропетровська область та західні області України.

Зокрема у Запоріжжі влучання зафіксовано у гуртожиток, є жертви, а серед постраждалих діти 3-6 років. Загалом, серед поранених шестеро дітей.

У Дніпропетровській області балістичною ракетою атакували промислове підприємство, а також противник застосував безпілотники та артилерію по населених пунктах Покровської та Мирівської громад.
Детальніше про наслідки ворожої атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Унаслідок атаки по всій країні запроваджено аварійні відключення світла через пошкодження енергетичної інфраструктури. Як саме українцям відключатимуть світло, пояснювало РБК-Україна.

