"Без остановки гатили": Гайдай раскрыл подробности вчерашних прилетов по Лисичанску

В течение минувших суток и ночи российские оккупанты без остановки обстреливали Лисичанск Луганской области. По местному гуманитарному штабу было совершено около 30 прилетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"К счастью, люди живы. Кроме того, в городе разрушены пять жилых домов, здания "Укрпочты" и полиции ",- добавил глава Луганской ОГА.

Оккупанты во время обстрела применяли артиллерию и "Точку-У". Как отметил Гайдай, оккупанты предположительно пытались попасть по местам скопления гражданских.

" Вчерашние день и ночь для Лисичанска - адские . Россияне без остановки били по городу", - пишет Гайдай.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки российские военные применили ракетный комплекс "Точку-у" против четырех городов Донецкой и Луганской областей.

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