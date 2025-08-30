"Без наших військ". Трамп пояснив, хто забезпечить гарантії для України

У відповідь на питання журналістки щодо того, чи будуть американські військові присутні в Україні після завершення війни, Трамп сказав "ні".

Але президент США не виключив, що США планують допомогти європейським країнам у забезпеченні гарантій для України. В тому числі мова йде про повітряну підтримку.

"Можливо, ми щось зробимо... Якби я міг це зупинити (війну в Україні, - ред.) та час від часу літати в повітрі літаком, це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли. Вони, знаєте, їм це певною мірою потрібно, і ми б їм допомогли, якби змогли щось зробити", - заявив Трамп.

Також президент визнав, що без надання гарантій безпеки Україні обійтися неможливо. Але забезпечувати їх, повторив він, буде Європа.

"Я не думаю, що це можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо мати військ на місцях чи чогось іншого. Але якщо ми можемо допомогти Європі, а вони це зроблять, вони будуть там", - заявив Трамп.