ua en ru
Нд, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Без дітей і тварин": чому українцям масово відмовляють в оренді житла

Неділя 29 червня 2025 06:40
UA EN RU
"Без дітей і тварин": чому українцям масово відмовляють в оренді житла Фото: Людям з дітьми та домашніми тваринами відмовляються здавати житло (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

На тлі високих цін, дефіциту житла і конкуренції на ринку оренди українці дедалі частіше зіштовхуються з дискримінацією - через дітей, тварин, статус переселенця чи навіть мову спілкування.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Попри упередження, більшість орендарів поводяться відповідально - відшкодовують збитки, підтримують чистоту та прагнуть домовитися. Проте для багатьох бар’єри залишаються: кожен третій стикається з відмовою лише через наявність дитини чи домашньої тварини.

Чому відмовляють орендарям

Згідно з опитуванням, 57% орендарів отримували відмову через наявність тварин, а 36% - через дітей. При цьому лише у 17% випадків тварини серйозно псували майно, а діти - лише у 8%.

&quot;Без дітей і тварин&quot;: чому українцям масово відмовляють в оренді житла
&quot;Без дітей і тварин&quot;: чому українцям масово відмовляють в оренді житла
Чого бояться власники житла (інфографіка: OLX Нерухомість)

Власники житла найчастіше бояться пошкодження ремонту (89%), запахів (22%) або шуму. Однак багато проблем вирішуються: частина орендарів компенсували збитки або ремонтували майно за власний кошт.

Що ще враховують орендодавці

Найбільше власників турбує кількість мешканців (89%), наявність шкідливих звичок (81%) та фінансова стабільність (78%). Також мають значення зовнішній вигляд, статус ВПО, стать, вік і навіть мова, якою говорить потенційний

&quot;Без дітей і тварин&quot;: чому українцям масово відмовляють в оренді житла
На що звертають увагу орендодавці (інфографіка: OLX Нерухомість)

Нові реалії оренди під час війни

Після 2022 року люди почали більше звертати увагу на автономність житла - генератори, автономне опалення, наявність бомбосховищ. А орендодавці - на походження орендаря та його погляди: 44% зізнаються, що враховують позицію щодо війни.

&quot;Без дітей і тварин&quot;: чому українцям масово відмовляють в оренді житла
На що звертають увагу орендодавці (інфографіка: OLX Нерухомість)

Основні виклики орендарів

Орендарі найчастіше зіштовхуються з такими проблемами:

  • високі ціни на оренду - 82%;
  • конкуренція - 71%;
  • шахрайство - 37%;
  • невідповідність житла опису - 65%;
  • дискримінація за дітьми, тваринами, статусом ВПО чи військового - понад третина опитаних

&quot;Без дітей і тварин&quot;: чому українцям масово відмовляють в оренді житлаЗ якими викликами стикаються орендарі в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

Раніше РБК-Україна писало, що 28% орендодавців в Україні відмовляють переселенцям у житлі, попри офіційну готовність здавати квартири ВПО. Головні причини - сумніви в платоспроможності, недовіра та упередження. Орендарі також стикаються з високими цінами, конкуренцією, шахрайством і дискримінацією за статусом, мовою чи політичними поглядами.

Також ми розповідали про зростання попиту на доступне житло серед людей з інвалідністю в Україні - 30% рієлторів уже працювали з такими клієнтами, а запитів побільшало після початку повномасштабної війни. Люди найчастіше шукають житло з безбар’єрним доступом, пандусами та ліфтами. Водночас 37% рієлторів підтверджують випадки дискримінації з боку орендодавців, які сумніваються в платоспроможності чи бояться додаткових витрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло Домашні тварини Оренда нерухомості Діти
Новини
На фронті за добу понад 100 боєзіткнень і тисячі обстрілів: де ворог наступає найактивніше
На фронті за добу понад 100 боєзіткнень і тисячі обстрілів: де ворог наступає найактивніше
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу