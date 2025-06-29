"Без дітей і тварин": чому українцям масово відмовляють в оренді житла

На тлі високих цін, дефіциту житла і конкуренції на ринку оренди українці дедалі частіше зіштовхуються з дискримінацією - через дітей, тварин, статус переселенця чи навіть мову спілкування.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Попри упередження, більшість орендарів поводяться відповідально - відшкодовують збитки, підтримують чистоту та прагнуть домовитися. Проте для багатьох бар’єри залишаються: кожен третій стикається з відмовою лише через наявність дитини чи домашньої тварини.

Чому відмовляють орендарям

Згідно з опитуванням, 57% орендарів отримували відмову через наявність тварин, а 36% - через дітей. При цьому лише у 17% випадків тварини серйозно псували майно, а діти - лише у 8%.





Чого бояться власники житла (інфографіка: OLX Нерухомість)

Власники житла найчастіше бояться пошкодження ремонту (89%), запахів (22%) або шуму. Однак багато проблем вирішуються: частина орендарів компенсували збитки або ремонтували майно за власний кошт.

Що ще враховують орендодавці

Найбільше власників турбує кількість мешканців (89%), наявність шкідливих звичок (81%) та фінансова стабільність (78%). Також мають значення зовнішній вигляд, статус ВПО, стать, вік і навіть мова, якою говорить потенційний



На що звертають увагу орендодавці (інфографіка: OLX Нерухомість)

Нові реалії оренди під час війни

Після 2022 року люди почали більше звертати увагу на автономність житла - генератори, автономне опалення, наявність бомбосховищ. А орендодавці - на походження орендаря та його погляди: 44% зізнаються, що враховують позицію щодо війни.



На що звертають увагу орендодавці (інфографіка: OLX Нерухомість)

Основні виклики орендарів

Орендарі найчастіше зіштовхуються з такими проблемами:

високі ціни на оренду - 82%;

конкуренція - 71%;

шахрайство - 37%;

невідповідність житла опису - 65%;

дискримінація за дітьми, тваринами, статусом ВПО чи військового - понад третина опитаних

З якими викликами стикаються орендарі в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)