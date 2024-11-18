У Бейруті ліквідовано головного пропагандиста "Хезболли"

Зазначається, що Мохаммед Афіф був високопоставленим військовим оперативником "Хезболли", який приєднався до терористичної організації у 1980-х роках.

З початку війни пропагандист мав істотний вплив на військові операції "Хезболли". Він контактував із вищими посадовими особами та брав безпосередню участь у розробці та здійсненні терористичної діяльності угруповання проти Ізраїлю.

"Крім того, Афіф давав вказівки бойовикам "Хезболли" збирати відеоматеріали з поля бою, щоб використовувати їх для пропаганди та психологічного терору. Він також отримував накази від вищого військового командування "Хезболли" щодо відповідальності бойовиків за атаку БПЛА на резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю в Кейсарії 19 жовтня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ також додали, що повідомлення, які Афіф транслював ліванським ЗМІ, прославляли і підбурювали до терористичної діяльності проти Ізраїлю. Терорист був відповідальним за численні операції психологічного терору проти ізраїльської громадськості.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю (idfanc.activetrail.biz)

У "Хезболлі" підтвердили загибель свого головного речника, що був керівником відділу зв'язків угруповання зі ЗМІ.

Бойовики зазначили, що він був убитий внаслідок удару по штаб-квартирі сирійської партії Баас у центрі Бейрута, а не в опорному пункті терористичного угруповання Дахія в південному передмісті столиці.