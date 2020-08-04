В Бейруте прогремели два мощных взрыва, повреждены десятки зданий

В столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. На место происшествия отправились экстренные службы.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

На данный момент известно о двух взрывах в порту Бейрута. На видео, которые публикуют очевидцы, огромная взрывная волна буквально сносит все на своем пути.

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. По его словам, погибших и раненых после взрыва "очень много".

Напомним, ранее сообщалось о мощном взрыве на военной базе в 30 км к юго-востоку от Тегерана.