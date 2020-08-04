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У Бейруті прогриміли два потужні вибухи, пошкоджено десятки будівель

Автор: Роман Калиниченко

Вибуховою хвилею пошкодило кілька десятків будинків

У столиці Лівану Бейруті протягом 15 хвилин прогриміли два потужні вибухи. На місце події вирушили екстрені служби.

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Про це повідомляє The Jerusalem Post.

На даний момент відомо про два вибухи в порту Бейрута. На відео, які публікують очевидці, величезна вибухова хвиля буквально зносить все на своєму шляху.

Міністр охорони здоров'я Лівану заявив, що в порту Бейрута вибухнув корабель з піротехнікою. За його словами, загиблих і поранених після вибуху "дуже багато".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужний вибух на військовій базі в 30 км на південний схід від Тегерана.

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