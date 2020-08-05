Бейрут объявили "городом-бедствием" и ввели чрезвычайное положение

Власти Ливана объявили Бейрут "городом-бедствием". В Бейруте также ввели режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщает CNN.

Министр информации страны Манал Абдель Самад Наджд уточнил, что чрезвычайное положение вводится на две недели и при необходимости может быть продлено.

"Высшее военное ведомство несет непосредственную ответственность за обеспечение безопасности в городе", - говорится в заявлении министра.

Кроме того, правительство Ливана выступило с заявлением о необходимости домашнего ареста для всех причастных к хранению взрывоопасного аммония в бейрутском порту с момента прибытия груза в город.

Напомним, вчера вечером в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва.

Официальной причины трагедии еще нет, но предварительные итоги расследования указывают на бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов, предварительно - более 200 тонн нитрата аммония, в порту Бейрута.

По словам министра внутренних дел страны, расследование причин взрыва в порту и обнародование официальной информации займет 5 дней.