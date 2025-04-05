Бессент звинуватив Зеленського у зриві угоди про надра і згадав про сварку з Трампом

Міністр фінансів США Скотт Бессент згадав про перепалку у Білому домі під час візиту президента України Володимира Зеленського. Він звинуватив Зеленського у непідписанні угоди про надра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бессента в інтерв'ю скандальному журналісту Такеру Карлсону.

"Він добрався до Овального кабінету і зруйнував те, що мало бути найлегшою справою у світі", - заявив він.

За словами міністра фінансів, Зеленський нібито тричі обіцяв підписати угоду, але не зробив цього.

"Зеленський був у настрої підписати угоду того дня. У нас була жвава дискусія і я сказав йому: "У вас там 50 репортерів. Я тут, щоб показати, що немає жодних розбіжностей між американським народом, російським народом... між, вибачте, українським народом, між американським керівництвом і українським керівництвом. Що ми скажемо цим людям?". І він сказав: "Скажіть, що я підпишу угоду в Мюнхені". Він не підписав її там", - поскаржився Бесссент.

За версією міністра США, для підписання угоди між Україною та США нібито все було підготовлене.

При цьому Карлсон запитав, чому, на думку Бессента, Зеленський "зухвало поводив себе з американськими посадовцями". Бессент у відповідь сказав: "Він був артистом, свого роду водевілістом. І звичайною людиною, кинутою у складний час. Він піднявся на ноги, проявив героїзм і, як мені здається, застряг. Під величезним тиском".

На думку американського міністра, "деякі з тих, хто його оточує (Зеленського), не ідеальні і дають йому не найкращі поради".

Бессент також наголосив, що угода щодо корисних копалин вигідна обом країнам, і висловив сподівання, що вона буде підписана найближчим часом.

"Ми очікуємо на українську технічну команду на початку наступного тижня, і я сподіваюся, що ми зможемо підписати цю угоду і повернутися до взаємовигідної ситуації", - сказав він.