Бессент обвинил Зеленского в срыве соглашения о недрах и вспомнил о ссоре с Трампом
Министр финансов США Скотт Бессент вспомнил о перепалке в Белом доме во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил Зеленского в неподписании соглашения о недрах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бессента в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону.
"Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире", - заявил он.
По словам министра финансов, Зеленский якобы трижды обещал подписать соглашение, но не сделал этого.
"Зеленский был в настроении подписать соглашение в тот день. У нас была оживленная дискуссия и я сказал ему: "У вас там 50 репортеров. Я здесь, чтобы показать, что нет никаких разногласий между американским народом, российским народом... между, извините, украинским народом, между американским руководством и украинским руководством. Что мы скажем этим людям?". И он сказал: "Скажите, что я подпишу соглашение в Мюнхене". Он не подписал его там", - пожаловался Бесссент.
По версии министра США, для подписания соглашения между Украиной и США якобы все было подготовлено.
При этом Карлсон спросил, почему, по мнению Бессента, Зеленский "вызывающе вел себя с американскими чиновниками". Бессент в ответ сказал: "Он был артистом, своего рода водевилистом. И обычным человеком, брошенным в сложное время. Он поднялся на ноги, проявил героизм и, как мне кажется, застрял. Под огромным давлением".
По мнению американского министра, "некоторые из тех, кто его окружает (Зеленского), не идеальны и дают ему не лучшие советы".
Бессент также подчеркнул, что соглашение по полезным ископаемым выгодно обеим странам, и выразил надежду, что оно будет подписано в ближайшее время.
"Мы ожидаем украинскую техническую команду в начале следующей недели, и я надеюсь, что мы сможем подписать это соглашение и вернуться к взаимовыгодной ситуации", - сказал он.
Ссора Трампа и Зеленского
Напомним, 28 марта Владимир Зеленский посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения в Овальном кабинете перед журналистами между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула словесная перепалка.
Ссора касалась войны и якобы неблагодарности Украины за оказанную помощь со стороны США.
Позже Зеленский покинул Белый дом, а соглашение о полезных ископаемых не было подписано, как ожидалось.
Европейские партнеры поддержали Владимира Зеленского. Западные СМИ писали, что Трамп разозлился на украинского президента и считал, что он должен был исправить нанесенный ущерб. Впоследствии спор удалось уладить.
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