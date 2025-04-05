Бессент обвинил Зеленского в срыве соглашения о недрах и вспомнил о ссоре с Трампом

Министр финансов США Скотт Бессент вспомнил о перепалке в Белом доме во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил Зеленского в неподписании соглашения о недрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бессента в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону.

"Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире", - заявил он.

По словам министра финансов, Зеленский якобы трижды обещал подписать соглашение, но не сделал этого.

"Зеленский был в настроении подписать соглашение в тот день. У нас была оживленная дискуссия и я сказал ему: "У вас там 50 репортеров. Я здесь, чтобы показать, что нет никаких разногласий между американским народом, российским народом... между, извините, украинским народом, между американским руководством и украинским руководством. Что мы скажем этим людям?". И он сказал: "Скажите, что я подпишу соглашение в Мюнхене". Он не подписал его там", - пожаловался Бесссент.

По версии министра США, для подписания соглашения между Украиной и США якобы все было подготовлено.

При этом Карлсон спросил, почему, по мнению Бессента, Зеленский "вызывающе вел себя с американскими чиновниками". Бессент в ответ сказал: "Он был артистом, своего рода водевилистом. И обычным человеком, брошенным в сложное время. Он поднялся на ноги, проявил героизм и, как мне кажется, застрял. Под огромным давлением".

По мнению американского министра, "некоторые из тех, кто его окружает (Зеленского), не идеальны и дают ему не лучшие советы".

Бессент также подчеркнул, что соглашение по полезным ископаемым выгодно обеим странам, и выразил надежду, что оно будет подписано в ближайшее время.

"Мы ожидаем украинскую техническую команду в начале следующей недели, и я надеюсь, что мы сможем подписать это соглашение и вернуться к взаимовыгодной ситуации", - сказал он.