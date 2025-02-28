Бессент прокоментував майбутнє угоди з Україною після скандалу в Білому домі
Міністр фінансів США Скотт Бессент охарактеризував візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому як "неприйнятний". Він назвав його "одним із найбільших дипломатичних самострілів в історії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg Television.
"Дуже важко укласти економічну угоду з лідером, який не хоче укладати мирну угоду", - зазначив він в інтерв’ю.
Як зазначає видання, слова Бессента прозвучали незабаром після того, як мета президента Дональда Трампа підписати із Володимиром Зеленським "важливу угоду щодо корисних копалин" не була здійснена.
Суспільна суперечка здебільшого точилася навколо того, чи був Зеленський достатньо вдячний за допомогу США. Зеленський домагався від США більших гарантій безпеки в обмін на підписання пакту.
"Угода не пропонувала чітких гарантій безпеки, натомість зосереджувалася на економічному партнерстві між США та Україною", - констатує видання.
Візит Зеленського до США
Візит президента України Володимира Зеленського до США планувався заздалегідь. Передбачалось, що Зеленський та Трамп під час зустрічі у Білому домі 28 лютого, підпишуть угоду про співробітництво, яка, зокрема, містить, пункт про "рідкісноземи".
Але підписання документа не відбулося. Бо Зеленський подискутував із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом про війну РФ проти України. Після цього Зеленський поїхав з Білого дому, так і не прийнявши участь у прес-конференції та підписанні угоди.
Пізніше Зеленський подякував народу США та Трампу за підтримку України. На скандал Трампа та Зеленського вже відреагували багато європейських лідерів.
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