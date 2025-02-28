Бессент прокомментировал будущее соглашения с Украиной после скандала в Белом доме

Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом как "неприемлемый". Он назвал его "одним из крупнейших дипломатических самострелов в истории".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Television .

"Очень трудно заключить экономическое соглашение с лидером, который не хочет заключать мирное соглашение", - отметил он в интервью.

Как отмечает издание, слова Бессента прозвучали вскоре после того, как цель президента Дональда Трампа подписать с Владимиром Зеленским "важное соглашение по полезным ископаемым" не была осуществлена.

Общественный спор в основном шел вокруг того, был ли Зеленский достаточно благодарен за помощь США. Зеленский добивался от США больших гарантий безопасности в обмен на подписание пакта.

"Соглашение не предлагало четких гарантий безопасности, зато сосредотачивалось на экономическом партнерстве между США и Украиной", - констатирует издание.