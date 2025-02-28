Бессент прокомментировал будущее соглашения с Украиной после скандала в Белом доме
Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом как "неприемлемый". Он назвал его "одним из крупнейших дипломатических самострелов в истории".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Television.
"Очень трудно заключить экономическое соглашение с лидером, который не хочет заключать мирное соглашение", - отметил он в интервью.
Как отмечает издание, слова Бессента прозвучали вскоре после того, как цель президента Дональда Трампа подписать с Владимиром Зеленским "важное соглашение по полезным ископаемым" не была осуществлена.
Общественный спор в основном шел вокруг того, был ли Зеленский достаточно благодарен за помощь США. Зеленский добивался от США больших гарантий безопасности в обмен на подписание пакта.
"Соглашение не предлагало четких гарантий безопасности, зато сосредотачивалось на экономическом партнерстве между США и Украиной", - констатирует издание.
Визит Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США планировался заранее. Предполагалось, что Зеленский и Трамп во время встречи в Белом доме 28 февраля, подпишут соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, содержит пункт о "редкоземах".
Но подписание документа не состоялось. Потому что Зеленский подискутировал с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом о войне РФ против Украины. После этого Зеленский уехал из Белого дома, так и не приняв участие в пресс-конференции и подписании соглашения.
Позже Зеленский поблагодарил народ США и Трампа за поддержку Украины. На скандал Трампа и Зеленского уже отреагировали многие европейские лидеры.
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