Бессент пов'язав удари України по російським НПЗ із "енергетичним шоком" у світі

Бессент пов'язав українські удари по російських нафтопереробних заводах із ситуацією на світовому енергетичному ринку. За його словами, атаки створюють додатковий тиск на глобальні ціни.

"Ми зараз переживаємо енергетичний шок. Україна вирішила, що хоче знищити російські енергетичні об'єкти. Це створює тиск на ціни на глобальному рівні", - заявив Бессент.

Таким чином, глава американського Мінфіну прямо пов'язав удари по російській енергетичній інфраструктурі з нинішніми процесами на глобальному ринку.