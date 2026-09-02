Бессент пов'язав удари України по російським НПЗ із "енергетичним шоком" у світі

У США заявили про вплив українських ударів по російських НПЗ на світову енергетику, попередивши про тиск на глобальні ціни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінфіну США Скотта Бессента в ефірі Fox News.
Бессент пов'язав українські удари по російських нафтопереробних заводах із ситуацією на світовому енергетичному ринку. За його словами, атаки створюють додатковий тиск на глобальні ціни.
"Ми зараз переживаємо енергетичний шок. Україна вирішила, що хоче знищити російські енергетичні об'єкти. Це створює тиск на ціни на глобальному рівні", - заявив Бессент.
Таким чином, глава американського Мінфіну прямо пов'язав удари по російській енергетичній інфраструктурі з нинішніми процесами на глобальному ринку.
Тим часом ціни на нафту у світі зростають четвертий день поспіль на тлі нового загострення між США та Іраном. Ринок побоюється перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку, через яку проходять значні обсяги світових нафтових поставок.
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що укладення угоди з Іраном більше не є для нього пріоритетом, адже нинішній контроль над Ормузькою протокою його влаштовує більше.