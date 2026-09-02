Бессент связал удары Украины по российским НПЗ с "энергетическим шоком" в мире

Бессент связал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам с ситуацией на мировом энергетическом рынке. По его словам, атаки оказывают дополнительное давление на глобальные цены.

"Мы сейчас переживаем энергетический шок. Украина решила, что хочет уничтожить российские энергетические объекты. Это создает давление на цены на глобальном уровне", – заявил Бессент.

Таким образом, глава американского Минфина напрямую связал удары по российской энергетической инфраструктуре с нынешними процессами на глобальном рынке.