Бессент назвав терміни, коли ціни на нафту підуть вниз

20:12 03.05.2026 Нд
2 хв
Що сприятиме зниженню цін на нафту?
aimg Едуард Ткач
Фото: Скотт Бессент (Getty Images)

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що ціни на нафту знизяться до кінця 2026 року. Причому початок зниження може стартувати вже зовсім скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

Читайте також: Ціни на нафту залежать від того, чи виспався Трамп, - Фіцо

За оцінками міністра, ціни на нафту почнуть знижуватися найближчим 3-9 місяців. За його словами, цьому сприятиме вихід Об'єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК, після чого ОАЕ, ймовірно, збільшать обсяги видобутку.

"ОАЕ вирішили, що ОПЕК їм не підходить. Більшість монополій у підсумку руйнуються під власною вагою. Це дає мені великий оптимізм, ціни на нафту після цього конфлікту будуть значно нижчими, ніж були... на початку року або в будь-який момент у 2020-2025 роках... Думаю, що ціни не нафту... (будуть - ред.) нижчими через три, шість, дев'ять місяців", - сказав Бессент.

Ще одним фактором цього прогнозу є припущення міністра про те, що найближчим часом на ринок надійде нафта, яка застрягла на Близькому Сході через блокаду Ормузької протоки.

"Сотні нафтових танкерів стоять у Перській затоці в очікуванні виходу. США блокують тільки іранські судна. І подивимося, я не здивуюся, як все більше кораблів вийдуть у море", - додав міністр.

Ціни на нафту і видобуток

Нагадаємо, 30 квітня світові ціни на нафту підскочили до чотирирічного максимуму. Позначка сягнула понад 122 доларів за барель.

Також ми писали, що країни ОПЕК+ погодили сьогодні невелике збільшення квот на видобуток нафти на червень. Видобуток буде збільшено на 188 000 барелів на день. Рішення було прийнято після виходу ОАЕ з організації.

