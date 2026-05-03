Бессент назвав терміни, коли ціни на нафту підуть вниз

За оцінками міністра, ціни на нафту почнуть знижуватися найближчим 3-9 місяців. За його словами, цьому сприятиме вихід Об'єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК, після чого ОАЕ, ймовірно, збільшать обсяги видобутку.

"ОАЕ вирішили, що ОПЕК їм не підходить. Більшість монополій у підсумку руйнуються під власною вагою. Це дає мені великий оптимізм, ціни на нафту після цього конфлікту будуть значно нижчими, ніж були... на початку року або в будь-який момент у 2020-2025 роках... Думаю, що ціни не нафту... (будуть - ред.) нижчими через три, шість, дев'ять місяців", - сказав Бессент.

Ще одним фактором цього прогнозу є припущення міністра про те, що найближчим часом на ринок надійде нафта, яка застрягла на Близькому Сході через блокаду Ормузької протоки.

"Сотні нафтових танкерів стоять у Перській затоці в очікуванні виходу. США блокують тільки іранські судна. І подивимося, я не здивуюся, як все більше кораблів вийдуть у море", - додав міністр.