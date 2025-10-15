Бессент: 85 сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ

Бессент звернув увагу, що незважаючи на заяви Пекіна про бажання "зберегти мир в усьому світі", купівля китайцями російської нафти підживлює російську військову машину.

"Китай купує 60% російських енергоресурсів. Вони купують 90 % іранських. Незабаром ми опублікуємо фотографії, надані нам українським урядом, на яких видно, що значна частина українських дронів складається з китайських деталей", - додав міністр фінансів.

За словами Бессента, Трамп доручив йому повідомити європейським союзникам, що США підтримають тарифи для Китаю за купівлю російської нафти.

Він додав, що США зараз перебувають в умовах шатдауну, коли республіканці не можуть заручитися підтримкою семи сенаторів-демократів.

"Але 85 сенаторів США готові надати президенту Трампу повноваження запровадити мита на Китай у розмірі до 500% за купівлю російської нафти. Нам повідомили, що Європейський парламент не ухвалить аналогічного заходу", - підкреслив глава Мінфіну США.