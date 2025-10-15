Бессент: 85 сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ

Сенат підтримує ідею надати президенту США Дональду Трампу право запровадити 500% тарифи для Китаю через купівлю російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію міністра фінансів США Скотта Бессента.
Бессент звернув увагу, що незважаючи на заяви Пекіна про бажання "зберегти мир в усьому світі", купівля китайцями російської нафти підживлює російську військову машину.
"Китай купує 60% російських енергоресурсів. Вони купують 90 % іранських. Незабаром ми опублікуємо фотографії, надані нам українським урядом, на яких видно, що значна частина українських дронів складається з китайських деталей", - додав міністр фінансів.
За словами Бессента, Трамп доручив йому повідомити європейським союзникам, що США підтримають тарифи для Китаю за купівлю російської нафти.
Він додав, що США зараз перебувають в умовах шатдауну, коли республіканці не можуть заручитися підтримкою семи сенаторів-демократів.
"Але 85 сенаторів США готові надати президенту Трампу повноваження запровадити мита на Китай у розмірі до 500% за купівлю російської нафти. Нам повідомили, що Європейський парламент не ухвалить аналогічного заходу", - підкреслив глава Мінфіну США.
Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем розробив законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025, який передбачає наймасштабніші санкції проти Росії за весь період війни. Він спрямований на те, щоб змусити Кремль припинити агресію проти України і сісти за стіл реальних переговорів.
Документ передбачає блокування активів і операцій для російських чиновників, військових і олігархів, а також санкції проти ключових банків, включно з "Центробанком", "Сбербанком" і "Газпромбанком".
Особливу увагу в проєкті приділено енергетичному сектору: пропонується запровадити 500% тарифи на всі товари російського походження та аналогічні мита для країн, які продовжують купувати нафту, газ, уран і нафтопродукти в Росії.
Детальніше про ініціативу - в матеріалі РБК-Україна.