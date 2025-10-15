Бессент: 85 сенаторов поддерживают 500% тарифы для Китая за покупку нефти у РФ

Бессент обратил внимание, что несмотря на заявления Пекина о желании "сохранить мир во всем мире", покупка китайцами российской нефти подпитывает российскую военную машину.

"Китай покупает 60% российских энергоресурсов. Они покупают 90 % иранских. Вскоре мы опубликуем фотографии, предоставленные нам украинским правительством, на которых видно, что значительная часть украинских дронов состоит из китайских деталей", - добавил министр финансов.

По словам Бессента, Трамп поручил ему сообщить европейским союзникам, что США поддержат тарифы для Китая за покупку российской нефти.

Он добавил, что США сейчас находятся в условиях шатдауна, когда республиканцы не могут заручиться поддержкой семи сенаторов-демократов.

"Но 85 сенаторов США готовы предоставить президенту Трампу полномочия ввести пошлины на Китай в размере до 500% за покупку российской нефти. Нам сообщили, что Европейский парламент не примет аналогичную меру", - подчеркнул глава Минфина США.