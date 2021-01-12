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Беспорядки в США: на найденных возле Капитолия бомбах были таймеры

Автор: Дмитрий Левицкий

Исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Майкл Шервин заявил, что найденные во время беспорядков возле Капитолия самодельные бомбы были настоящими. На бомбах также были установлены таймеры.

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Об этом сообщил корреспондент телеканала NBC News Том Винтер на странице в Twitter.

Прокурор отметил, что правоохранители пока не знают, были ли бомбы механизмом отвлечения, или их установили с целью кого-то ранить, а может они были и тем, и другим.

Напомним, на прошлой неделе акция протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них - вблизи офиса Республиканской партии.

Кроме того, позднее американская полиция рассказала, что после беспорядков вблизи Капитолия нашли автомобиль с бомбами и оружием. Владелец автомобиля участвовал в штурме Капитолия.

Добавим, ФБР проверяет информацию о намерениях убийства конгрессменов во время беспорядков в Вашингтоне.

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