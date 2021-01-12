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Заворушення у США: на знайдених біля Капітолія бомбах були таймери

Автор: Дмитро Левицький

Виконувач обов'язків прокурора Сполучених Штатів Майкл Шервін заявив, що знайдені під час заворушень біля Капітолія саморобні бомби були справжніми. На бомбах також були встановлені таймери.

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Про це повідомив кореспондент телеканалу NBC News Том Вінтер на сторінці у Twitter.

Прокурор зазначив, що правоохоронці поки що не знають, чи були бомби механізмом відволікання, чи їх встановили з метою когось поранити, а може вони були й тим, і іншим.

Нагадаємо, минулого тижня акція протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа переросла у заворушення та прорив в Капітолій. Під час заворушень правоохоронці виявили дві саморобні бомби, одну з них - поблизу офісу Республіканської партії.

Крім того, пізніше американська поліція розповіла, що після заворушень поблизу Капітолія знайшли автомобіль з бомбами та зброєю. Власник автомобіля брав участь у штурмі Капітолія.

Додамо, ФБР перевіряє інформацію щодо намірів вбивства конгресменів під час заворушень у Вашингтоні.

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